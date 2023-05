„An der Farbmühle“ im Stadtteil Etwashausen beginnen die Straßenbauarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Dem Schreiben sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

Die Straße wird auf 4,50 Meter verbreitert und ein Wendehammer wird errichtet. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 22. Mai. In der Woche vom 30. Mai bis zum 9. Juni macht die Firma Betriebsurlaub. Die Arbeiten werden am 12. Juni wiederaufgenommen und enden voraussichtlich am 20. Juli.

Während der Bautätigkeit ist kein Fuß- beziehungsweise Radverkehr im Baufeld möglich, während des Betriebsurlaubs wird das Baufeld soweit abgesperrt, dass Fußgänger und Radfahrer vorbeikommen.