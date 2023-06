Die Arbeiten am letzten Abschnitt der Nordtangente beginnen am Montag, 26. Juni. Bis Ende 2024 sollen sie fertiggestellt sein. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Der letzte Abschnitt beinhaltet die Verlegung der Staatsstraße 2272 auf rund 850 Meter Länge. Die Anbindung an das Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord wird angepasst. Die Anbindungen an den Richthofen-Circle und an die Zufahrt Nord zum ConneKT wird über einen neuen Kreisverkehr sichergestellt. Auch der Radweg wird verlegt. Die alte Staatsstraße 2272 wird größtenteils zurückgebaut.

Die Arbeiten werden in sieben Bauphasen aufgeteilt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Während des Baus der Nordtangente ist der Anliegerverkehr für das Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord, den Richthofen-Circle und den Corlette-Circle jederzeit möglich. Die Zufahrt Nord in den ConneKT sowie die Staatsstraße 2272, zwischen Kreisverkehr und Zufahrt Ost conneKT, müssen zeitweise gesperrt werden. Auch der Radverkehr muss teilweise gesperrt werden.

„Vorerst wird der Verkehr allerdings wie gewohnt laufen“, betont der zuständige Sachbearbeiter Tobias Haupt. „Sperrungen sind erst ab dem 21. August geplant".