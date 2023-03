16 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) machten sich vor kurzem auf den Weg nach Nürnberg, um dort am diesjährigen "Battle of the Books" teilzunehmen.

"Battle of the Books" ist ein Wettkampf, der vom Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg (DAI) ausgetragen wird, bei dem Schulen aus ganz Bayern teilnehmen können. Das Team des DAI sendet den teilnehmenden Schulen eine Liste mit zehn klassischen amerikanischen Romanen, welche die Lehrkräfte an interessierte Schülerinnen und Schüler verteilen. Die 16 Jugendlichen haben die Romane dann untereinander aufgeteilt. Jeweils zwei Bücher wurden pro Person gelesen, natürlich alles auf Englisch. Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit den Büchern dann über ein paar Monate hinweg freiwillig beschäftigt und sich auf das "Battle" vorbereitet.

Als der Wettkampftag schließlich gekommen war, sind die Jugendlichen mit ihrem begleitenden Englischlehrer Arno Müller nach Nürnberg zum Austragungsort des Wettkampfes gefahren. Wegen der zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer – insgesamt 30 teilnehmende Schulen – musste der Wettbewerb sogar in zwei Durchgängen durchgeführt werden. Eine Wettkampfrunde läuft so ab: Drei Schulen treten mit jeweils zehn Kandidaten nach vorne, um sich um die ersten fünf Bücher zu "battlen". Jedes Team steht dabei vor einem Buzzer. Sobald man die Frage beantworten kann, drückt man auf den Buzzer und gibt die Antwort. Alles natürlich auf Englisch. Wichtig war dabei nicht nur, die richtige Antwort zu geben, sondern auch so schnell wie möglich zu Buzzern.

Es wurden jeweils fünf Fragen zu einem Buch gestellt, die unterschiedlich viele Punkte einbringen: zweimal fünf Punkte, zweimal zehn Punkte und einmal 15 Punkte. Jede Schule hatte außerdem zwei "Joker", welche aus amerikanischen Schülerinnen und Schülern bestand. Trotz des nur durchschnittlichen Erfolges hatten alle Teilnehmenden sehr viel Spaß beim Wettbewerb und freuen sich schon sehr auf das "Battle" im nächsten Jahr 2024!

Von: Nele Bauer (Schülerin, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)