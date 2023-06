Barbara und Elmar Högner aus Mainsondheim sind seit 50 Jahren verheiratet. Die Ehefrau wurde als Barbara Neeser 1953 in Albertshofen geboren und wuchs mit zwei Geschwistern auf. Der Vater war Schneider, die Mutter Hausfrau. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte Barbara eine Ausbildung zur Frisörin und arbeitete dann als kaufmännische Angestellte in einer Bank. Ehemann Elmar erblickte 1951 in Mainsondheim das Licht der Welt und wuchs mit zwei Geschwistern auf. Der Vater war Schreiner, die Mutter Hausfrau. Nach dem Besuch der Volksschule durchlief er eine Banklehre und arbeitete dann als Bankangestellter.

Der gemeinsame Lebensweg begann 1967 bei der Albertshöfer Kirchweih wo sich das Paar schon im jugendlichen Alter begegnete und zusammenblieb. Am 13. Juni 1973 wurde Hochzeit gefeiert und das Paar lebte bis 1983 in der Wohnung im Bankhaus am Königsplatz. Als das Eigenheim fertig war, erfolgte 1983 der Umzug nach Mainsondheim.

Hochzeitsreise nach Italien

Zur Goldenen Hochzeit gratulierten Bürgermeister Matthias Bielek sowie drei Kinder und drei Enkel. Das Goldhochzeitspaar erinnert sich bis heute an einen Hochzeitstag mit durchwachsenem Wetter und typisch fränkischem Hochzeitsessen, die Hochzeitsreise führte nach Italien. Von dort kam das Paar dieser Tage erst zurück, denn vorab wurde mit Freunden in Italien gefeiert. Das reisefreudige Paar war immer wieder im Ausland unterwegs, vorwiegend in Italien. Zuhause ist das Leben vom Rentneralltag bestimmt, wenn die Gartenarbeit ruft oder Enkel zu betreuen sind.

Hinzu kommen viele Vereine, in denen beide nicht nur Mitglied sind, sondern auch Aufgaben wahrnehmen. Der Chor, der Sportverein, der Eine-Welt-Laden, die deutsch-italienische Gesellschaft, die Burschenschaft, die Mainsondheimer Liste und nicht zuletzt die Katholische Jugend Mainsondheim, wo Barbara Högner seit 37 Jahren die Kasse führt, sorgen für Herausforderungen. Nach einigen Jahren im Pfarrgemeinderat bringt sich Elmar Högner seit 2002 als Kirchenpfleger in die Kirchenarbeit ein.