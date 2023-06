Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wurde das Bauwerk 320b neu gebaut, das die Bundesstraße 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid unter der Autobahn hindurchführt. Nun stehen restliche Arbeiten am südlichen Teil des Bauwerks und an der B286 an sowie der Umbau der Anschlussstelle auf der Südseite der A3. Das berichtet die "A3 Nordbayern GmbH & Co. KG" in einer Pressemitteilung, der die folgenden Informationen entnommen sind.

Dafür wird die B286 im Bereich der Unterführung ab etwa 16 Uhr am Montag, 5. Juni, bis voraussichtlich Montag, 17. Juli, gesperrt. Lediglich die von Norden kommenden Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Nürnberg auf die Autobahn auffahren wollen, werden bis auf weiteres unter der Autobahn hindurchgeleitet.

Die auf der B286 von Norden kommenden Verkehrsteilnehmer mit Ziel Neustadt an der Aisch werden über die ausgeschilderte Umleitung U4 umgeleitet. Gleiches gilt für Verkehrsteilnehmer, die die A3 in Richtung Frankfurt am Main an der Anschlussstelle Wiesentheid verlassen, aber auf der B286 nach Süden wollen.

Auf der B286 von Süden kommende Verkehrsteilnehmer mit Ziel Schweinfurt werden über die ausgeschilderte Umleitung U6 geleitet. Die Zufahrt zur Autobahn erfolgt von Süden kommend ebenfalls über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U6.