Auf der Bundesstraße B 8 zwischen Kitzingen und Würzburg ist es am Dienstagabend gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen, wie die Polizei vor Ort auf Nachfrage dieser Redaktion berichtet.

Nach derzeitigem Stand sei der Unfallverursacher laut eines Beamten aus Richtung Würzburg kommend in Fahrtrichtung Kitzingen unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem Fahrzeug, das sich daraufhin mehrfach gedreht habe und mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Der dritte Pkw kam in Folge von der Fahrbahn ab.

Alle drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde laut Polizei bei der Kollision niemand. Nach dem Unfall war die B 8 in beiden Richtungen zwischen der Autobahnanschlussstelle Kitzingen auf die A 7 und dem Pendlerparkplatz an der KT 27 nahe Buchbrunn komplett gesperrt. Seit circa 18.45 Uhr rollt der Verkehr in beiden Richtungen wieder.