Gleich zwei Fälle von Unfallflucht wurden der Polizeiinspektion Kitzingen am Dienstag gemeldet. Laut Polizeibericht touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag zwischen 17.30 und 19 Uhr in Kitzingen den linken Außenspiegel sowie den vorderen linken Kotflügel eines silbernen Audi. Das Auto war in der "Mainbernheimer Straße" auf Höhe der Hausnummer 79 geparkt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich laut Bericht der Polizei zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 8.10 Uhr, ebenfalls in Kitzingen. Hier streifte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Außenspiegel eines in der "Äußeren Sulzfelder Straße" geparkten grauen VW Caddy. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.