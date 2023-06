Eine Dreijährige überquerte zusammen mit ihrer Mutter sowie ihrem Bruder am Mittwochnachmittag an einem Fußgängerüberweg die Kaiserstraße in Kitzingen. Wie die Polizei berichtet, schob die Mutter den Kinderwagen, daneben liefen die Kinder. Zeitgleich fuhr eine 71-jährige BMW-Fahrerin über den Fußgängerüberweg. Dabei übersah sie die Familie und stieß bei langsamer Fahrt gegen den Kinderwagen, der auf die Dreijährige kippte. Das Mädchen stürzte durch den Anstoß auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Kinderwagen befand sich glücklicherweise kein Kind. Das Mädchen wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.