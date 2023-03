Am frühen Mittwochmorgen, gegen 1 Uhr, ging über die Polizeieinsatzzentrale eine Mitteilung über einen schlangenlinienfahrenden BMW auf der B8 in Richtung Kitzingen ein. Nach einer kurzen Fahndung konnte das Fahrzeug in der Heinrich-Fehrer-Straße gestoppt und kontrolliert werden.

Wie die Polizei berichtet, stellte sich dabei heraus, dass die 36-jährige Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem roch sie nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Somit war die Weiterfahrt beendet und die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.