Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 20.20 Uhr wurde im Florian-Geyer-Weg in Kitzingen ein 42-jähriger Autofahrer angehalten. Weil die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Alkotest durchgeführt. Ergebnis: 1,8 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mit 0,68 Promille wurde ein Autofahrer am Samstag gegen 13.40 Uhr in der Obervolkacher Straße in Volkach erwischt. Der 68-Jährige musste sein Auto stehen lassen, ihn erwartet laut Polizeibericht ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Vorschaubild: © iStockphoto