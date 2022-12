Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Weingartenstraße eine Unfallflucht, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Ein Autofahrer stieß beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Seat. Nachdem der Fahrer den Schaden in Höhe von rund 900 Euro in Augenschein genommen hatte, entfernte er sich laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen des Unfallflüchtigen. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.