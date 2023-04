Fahrbahninstandsetzungsarbeiten auf der A 7 erfordern die Sperrung der Auffahrtsrampen der Anschlussstellen Marktbreit und Kitzingen in Fahrtrichtung Fulda den Nächten von Mittwoch, 26. April, auf Donnerstag, 27. April, und von Donnerstag, 27. April, auf Freitag, 28. April, jeweils von 20 Uhr bis circa 6 Uhr. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervor.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Marktbreit auf die A 7 in Fahrtrichtung Fulda auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U 47 zur Anschlussstelle Kitzingen geführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH.

Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Marktbreit in Fahrtrichtung Fulda und die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Ulm sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen.