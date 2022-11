Ein Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag zwischen 13 und 16 Uhr in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte nach Vermutung der Polizei beim Aus- beziehungsweise Einparken einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten blauen BMW der 5er Modellreihe. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so der Polizeibericht. Beim Anstoß entstand am Kotflügel vorne rechts ein Schaden von circa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.