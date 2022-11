Bereits zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, streifte in Nordheim ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Hauptstraße geparkten grauen Audi A4 Avant. Das Auto stand laut Pressebericht der Polizeiinspektion Kitzingen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 18. Die Stoßstange vorne links wurde durch den Anstoß eingedellt. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.