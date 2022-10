Am Freitag fuhr ein Fahrradfahrer gegen 16.15 Uhr in der Bismarckstraße in Kitzingen auf dem Gehweg. Gleichzeitig wollte ein Autofahrer von der Wörthstraße kommend die Kreuzung zur Bismarckstraße überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Radler, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde leicht am Kopf verletzt, teilt die Kitzinger Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radler deutlich alkoholisiert war. Er musste zur Blutentnahme. Durch den Unfall entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs durch die Polizeiinspektion Kitzingen geführt.