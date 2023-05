Einen großen Polizei- und Feuerwehreinsatz verursachte ein betrunkener Autofahrer am frühen Sonntag um 1.45 Uhr in Kitzingen. Der erheblich betrunkene Autofahrer fuhr auf der B8 aus dem Stadtgebiet in Richtung Siedlung als er auf der Konrad-Adenauer-Brücke mit hoher Geschwindigkeit gegen den Bordstein prallte, teilt die Polizei mit. Dadurch brach die Hinterachse, der Dieseltank des Autos wurde aufgerissen und mehrere Liter Diesel liefen auf die Fahrbahn und den Kanal. Durch ein Großaufgebot der Kitzinger Feuerwehr wurde der Diesel abgebunden und die Fahrbahn gereinigt. Der mit 1,80 Promille erheblich betrunkene 31-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.