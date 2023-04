Eine Audi-Fahrerin fuhr am Montagmittag auf der Sophienstraße in Wiesentheid, heißt es im Bericht der Polizei. Da ihr ein Sattelzug, der in Richtung Geiselwind fuhr, entgegenkam und es aufgrund beidseitig geparkter Fahrzeuge eng war, hielt sie an, um den Sattelzug vorbeifahren zu lassen. Laut Polizeibericht durchfuhr der Sattelzug die Engstelle mit gleichbleibender Geschwindigkeit und blieb dabei mit seinem Auflieger zuerst am linken Außenspiegel und im weiteren Verlauf am Heck des Audi hängen. Obwohl die Autofahrerin versuchte, auf sich und den Unfall aufmerksam zu machen, entfernte sich der Sattelzugfahrer von der Unfallstelle. Da die Kennzeichen des Sattelzugs bekannt waren, konnte der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Am Audi entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.