Eine Frau in Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) wollte am Donnerstag nur ihr Auto starten, dann qualmte es. Schließlich stand ihr Fahrzeug auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße in Vollbrand, wie die Polizei auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt. Ursache: wahrscheinlich ein technischer Defekt.

Wie die Feuerwehr berichtet, rollte das Auto gegen eine Hauswand und brannte dort letztendlich vollständig aus. Nach den Löscharbeiten sei das angrenzende Wohnhaus durch die Einsatzkräfte auf Verrauchungen und Wärmeentwicklung kontrolliert worden. Laut Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiesentheid seien die Scheiben des Hauses schon geplatzt gewesen.

Die Polizei beziffert den Schaden am Wohnhaus auf circa 5000 Euro. Verletzt sei bei dem Fahrzeugbrand niemand worden.