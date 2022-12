Beschädigt wurde ein Auto von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag zwischen 8 und 16.30 Uhr in der Repperndorfer Straße in Kitzingen auf Höhe der Hausnummer 4 C. Ein bislang nicht bekannter Fahrer eines silbernen VW-Touran touchierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten, schwarzen VW. Der Touran befand sich nach dem Eintreffen der Streifenbesatzung nicht mehr an der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später unweit hiervon festgestellt werden. Das Schadensbild stimmte mit den Schäden am schwarzen VW überein. Gegen den noch festzustellenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.