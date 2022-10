Dettelbach vor 15 Minuten

Auto angefahren und geflüchtet

Eine Unfallflucht hat sich zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, gegen 17 Uhr, in der Bamberger Straße ereignet. Ein schwarzer 5er BMW stand im genannten Zeitraum ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt. Eine bislang unbekannte Person blieb augenscheinlich an dem Auto hängen und verursachte Kratzer am Kotflügel vorne links, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug.