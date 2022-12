Am Samstag, 3. Dezember, haben sich wie auch schon in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Eltern sowie Vertreter von Kooperationspartnern (Leoni, Knauf) Zeit genommen, um den Schülerinnen und Schülern der 11. Jahrgangsstufe online von ihrem eigenen beruflichen Werdegang zu berichten.

Dieser Karriereinformationstag ist seit Jahren ein wertvolles Modul des Egbert-Gymnasiums in Sachen beruflichen Orientierung in der Oberstufe. Ohne Eigennutz für Firma und Betrieb präsentieren die berufstätigen Mitglieder der Schulfamilie von ihrem mehr oder weniger geradlinigen beruflichen Lebenslauf sowie ihrem Berufsalltag mit allen Herausforderungen und Glücksmomenten. Ehrlicher und authentischer kann ein junger Mensch kaum in dieser Vielfalt zuhören und vernehmen, was außerhalb des Schulgebäudes auf sie wartet. So findet berufliche Orientierung in den ehrlichen Antworten der Referentinnen und Referenten statt.

Ein besonderer Gast in diesem Jahr war die amtierende Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann, die mit ihrem Studium des Weinbaus und dem Amt als Repräsentantin des flüssigen fränkischen Kulturgutes sowohl mit Beruf als auch Berufung vor den Schülerinnen und Schülern glänzte.

Von: Karin Illner (Beratungslehrerin, Egbert-Gymnasium, Münsterschwarzach)