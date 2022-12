Ausgezeichnete Arbeit: Die Leoni Bordnetz-Systeme GmbH in Kitzingen hat den Agil Award gewonnen. Der vom Bayerischen Unternehmensverband Metall und Elektro (bayme) und Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) verliehene Preis zeichnet Unternehmen aus, die Agilität erfolgreich implementiert haben und diese in der Praxis vorbildhaft leben, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Wer in der Lage ist, schnell und flexibel auf ein dramatisch gewandeltes Umfeld zu reagieren, hat die besten Voraussetzungen, um zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein und im Wettbewerb zu bestehen", sagte Bertram Brossardt, bayme vbm Hauptgeschäftsführer bei der Preisverleihung im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. Leoni gewann in der Kategorie „Betriebe mit 250 und mehr Beschäftigten“. Der Agil Award ist eine Auszeichnung, die jedes Jahr von einer unabhängigen Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft vergeben wird.

Minister Florian Herrmann (Bundesangelegenheiten und Medien des Freistaats Bayern) würdigte in seiner Laudatio, dass Leoni agile Arbeitsmethoden in einer großen Bandbreite und über viele Fachbereiche eingeführt habe. So wird bewusst nach dem Motto „Learn fast, fail fast“ entwickelt. Ergebnisse schneller herbeizuführen, egal ob positiv oder negativ, begreift Leoni als Mehrwert für die Organisation. Auch auf Werte wie Transparenz, Offenheit gegenüber Veränderungen, Respekt und Verantwortungsbewusstsein wird sehr geachtet.

Noch zwei weitere Preise für Leoni

Den agilen Ansatz sieht man auch in Kitzingen. Dort arbeiten interdisziplinäre Teams im neuen Innovation Industrialization Center (IIC) eng zusammen. Das IIC bietet seit September Räumlichkeiten und technische Ausrüstung, Produkte und Produktionstechniken noch umfassender zu betrachten und somit schneller zu realisieren.

Die Agilität, Flexibilität und Kundenfokussierung von Leoni belegen auch zwei weitere Ehrungen. Zum einen hat BMW im November Leoni mit dem Supplier Innovation Award ausgezeichnet. Leoni erhielt diese Würdigung für den Einsatz vor allem der ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch den es dem Unternehmen gelang, die Lieferketten aufrechtzuerhalten – trotz der täglichen Bedrohung durch den russischen Angriff auf das Land.

Zum anderen zeichnete das US-Fachmagazin „Automotive News“ Leoni-Vorsitzenden Aldo Kamper für den Umgang des Unternehmens mit der Situation in der Ukraine mit dem „All Star“-Award in der Kategorie „Industry Leader of the Year“ aus.