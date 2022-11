"Die Raute" geht nach Münsterschwarzach: Die Schülerzeitung "PEERplus" des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach erhielt den Preis für das Heft mit der größten Informationsvielfalt in der Kategorie "Gymnasien". Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Egbert-Gymnasiums entnommen.

Digitalministerin Judith Gerlach überreichte den jungen Redakteurinnen und Redakteuren die Auszeichnung im Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung. Die Redaktion freute sich über eine Urkunde, den Pokal und das Preisgeld in Höhe von 300 Euro.

Die Jury würdigte, dass das Titelthema "Alles gut?" vielfältig und vor allem aktuell aufbereitet worden sei. Die Redaktion habe sich sowohl mit schweren als auch leichten Themen auseinandergesetzt, der Wechsel sei gut gelungen. Besonders hob man hervor: "Die altersbezogen breit aufgestellte Redaktion scheut sich auch nicht vor kritischen Ansätzen." Schließlich wurde auch der Bezug zur Schule und zu den ehemaligen Schülern lobend erwähnt.

Aufruf zu Mut und Fairness

Markus Ferber, der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung und gleichzeitig Mitglied des europäischen Parlaments, legte den Focus auf die hohe Anzahl von 60 eingesendeten Zeitschriften, deren Niveau sich sehen lassen könne. Er sah die Schülerzeitungsarbeit als Beitrag zur Demokratie-Erziehung. In ähnlicher Weise ging Digitalministerin Judith Gerlach in ihrer Laudatio auf die Pressefreiheit ein, die in vielen Ländern der Erde in Gefahr ist oder sogar mit Füßen getreten wird. Sie rief die Jungjournalisten zu Mut und Fairness bei der Berichterstattung auf. Als "vierte Gewalt im Staat" erfülle die Presse eine wichtige Kontrollfunktion. Neben dem Inhalt ging Gerlach auch auf die äußere Gestaltung der Hefte ein, die voll überzeuge. Gerlach wörtlich: "Sie sind wirklich Schöpferinnen und Macher moderner Zeitungen."

Vor der Preisverleihung hatte die Redaktion von PEERplus die Süddeutsche Zeitung besucht. Maximilian Gerl, ein Mitarbeiter der Bayern-Redaktion, empfing die Abordnung aus Münsterschwarzach. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten ihr Konzept für die nächste Ausgabe, deren Titelthema die "Sehnsucht nach Glück" behandelt. Neben wertvollen Anregungen zu Inhalten und Recherche nahmen die Jungjournalisten auch noch Tipps für den Berufseinstieg mit.