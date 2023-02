Ehrenamtliche unterstützen Geflüchtete in den unterschiedlichsten Bereichen des alltäglichen Lebens und sind auch oftmals Belastungen und Herausforderungen ausgesetzt, zum Beispiel im Umgang mit Traumata, Diskriminierungserfahrungen oder der schwierigen asylrechtlichen Situation ihrer Schützlinge. Mitunter kann dies für die Helfer selbst sehr belastend sein. Daher soll ein Raum für den Austausch mit Gleichgesinnten gegeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen.

Die Integrationslotsin des Landratsamtes, Bernadette Hupp, veranstaltet daher am Dienstag, 21. März, von 17.30 bis 21.30 Uhr im Gewölbekeller im Landratsamt gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten und Bürgermeisterin der Stadt Kitzingen, Astrid Glos, und Nadja Ruhnau-Warm der Freiwilligenagentur „GemeinSinn“ des BRK ein Austauschtreffen unter Ehrenamtlichen in Form einer Intervision oder „kollegialer“ Fallberatung. Die Ehrenamtlichen sollen sich hier kennenlernen und miteinander über ihre alltäglichen Themen im Bereich Asyl und Integration ins Gespräch kommen. Moderiert wird die Veranstaltung von den Gastgeberinnen. Fragestellungen/ Fälle können bereits vorab per E-Mail an bernadette.hupp@kitzingen.de geschickt werden.

Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung bis einschließlich 10. März per E-Mail an bernadette.hupp@kitzingen.de oder Tel.: (09321) 9285221.