Künstliches Licht macht uns unabhängiger von Tages- und Jahreszeiten. Licht ist vielen ein Zeichen von Sicherheit. Doch zu viel davon hat auch Schattenseiten. Die Zunahme der Beleuchtung hat Folgen für die menschliche Gesundheit, für nachtaktive Tiere und sogar für das Wachstum von Pflanzen. Das zeigt die Ausstellung "Verlust der Nacht". Sie ist derzeit in der Eingangshalle des Landratsamtes Kitzingen zu sehen, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

Mitglieder des Museums-Förderkreises "Wald und Umwelt" in Ebersberg stellten die Informationen für die Ausstellung zusammen, darunter Experten aus Arbeitsmedizin und Biologie. Der Naturpark Steigerwald zeigt die Ausstellung als Leihgabe.

Vielerorts sind auch bei klarem Himmel keine Sterne mehr sichtbar

Von Jahr zu Jahr verschwindet die Nacht wieder ein wenig mehr. Künstliches Licht breitet sich rasant aus, jährlich sollen es weltweit zehn Prozent mehr sein. Vielerorts sind auch bei klarem Himmel keine Sterne mehr sichtbar. Der Steigerwald und weite Teile des südlichen Landkreises Kitzingen zählen zu den Regionen in Deutschland mit verhältnismäßig geringer Lichtverschmutzung. "Wie lassen sich Entwicklungen zurückdrehen", fragte Landrätin Tamara Bischof anlässlich der Ausstellungseröffnung. Jana Popp, vom Naturpark Steigerwald verwies auf gute Beispiele aus dem Sternenpark Rhön.

Helle, grelle Leuchten, die nach oben, in den Himmel abstrahlen, seien nicht nötig. Warmes, gelbliches Licht beeinträchtige unsere innere Uhr und die der Tier- und Pflanzenwelt weit weniger als weißes oder blaues Licht. Besseres Licht, also Licht nur dort einzusetzen, wo und wann es gebraucht wird, bedürfe mehr Überlegung, genauerem Hinschauen, spare dann aber bares Geld für Leuchten und für deren Betrieb. Und es ist gesünder und umweltfreundlicher.

Teil der Veranstaltungsreihe "Zwischen Tag und Nacht"

Die Ausstellung ist in Kitzingen Teil der Reihe „Zwischen Tag und Nacht“, einer lose Veranstaltungsreihe im Landkreis, die über gute Beleuchtung informiert, und Phänomene, die unserem Auge leicht verborgen bleiben, besser sichtbar machen will. Im März ist eine Informationsveranstaltung mit Sabine Frank vom Sternenpark Rhön geplant, in der alle Aspekte einer guten Beleuchtung diskutiert werden. Sie ist für Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden sowie für interessierte Bürgerinnen und Bürger gedacht.

Aktuell sind außerdem alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Fotos von Wahrzeichen im Kitzinger Land im natürlichen Nachtlicht zu zeigen. Noch bis mindestens 15. April ist die Beleuchtung öffentlicher Nichtwohngebäude und Baudenkmäler aus Gründen der Energieeinsparung verboten. So ergeben sich einmalige Gelegenheiten, das Schöne der Nacht wieder zu entdecken.

Die Ausstellung "Verlust der Nacht" wird bis 15. März in der Eingangshalle des Landratsamtes gezeigt, zu den allgemeinen Öffnungszeiten. Weitere Infos unter www.kitzingen.de/tag-und-nacht, E-Mail: mechthild.engert@kitzingen.de