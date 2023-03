",SOS Antartica' oder ,Wo ist Elli?'" So lautet das Thema der Ausstellung, die derzeit im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung zu sehen ist. Das Mehrgenerationenprojekt der Kinder von Jungstil und der Senioren der Tagespflege im Airpark Giebelstadt, beschäftigt sich laut Pressemeldung mit dem Meeresschutz und der zunehmenden Vermüllung der Meere vor allem durch Plastikmüll. Es sind keine "schönen" Bilder im herkömmlichen Sinn, sondern Collagen, die das Thema behandeln – aber schön bunt. Der Weg und die Aussage sind das Ziel.

Die Geschichte dazu: Mähnenrobbenheuler Elli verfängt sich im Meer vor Feuerland in Plastikschnüren und wird abgetrieben. Die Eltern und ihre Schwester suchen sie verzweifelt. Auch die Pinguine und die Kolibris suchen. Der Andencondor Aurelio hat gerade Flugbereitschaft und beginnt auf dem offenen Meer zu suchen. Aber Elli bleibt verschwunden. Den Meerestieren reicht das jetzt. Sie wollen nicht länger in der Müllkippe der Erde leben und ihre Kinder oder Eltern durch Plastikmüll verlieren. Sie beschließen ein Gipfeltreffen auf dem Kontinent Antarctica am Südpol abzuhalten und stellen der Menschheit ein Ultimatum.