Im Volkacher Ortsteil Gaibach ist es zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, zu zwei Sachbeschädigungen gekommen, teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Eine unbekannte Person beschädigte vermutlich mit einem Fußtritt den linken Außenspiegel eines in der Balthasar-Neumann-Straße geparkten blauen Skoda Fabia. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Die zweite Sachbeschädigung ereignete sich am Ortsausgang von Gaibach in Richtung Kolitzheim. Hier riss ein Unbekannter das Ortsschild sowie ein Verkehrsschild "Vorfahrtsstraße" aus der Verankerung und legte es an der Kirche ab. Dabei brachen die Pfosten der Verkehrszeichen ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.