Am Samstag zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Sophienstraße in Wiesentheid. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Transporter die Sophienstraße in Richtung Prichsenstadt. Hierbei touchierte er laut Polizeibericht mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Nissan, so dass dessen Spiegelglas beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Hinweis geben?