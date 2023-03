Im Rahmen des Deutschen Kindersoftwarepreises Tommi 2022 wurde der 1. Platz in der Kategorie Sonderpreis Kindergarten & Vorschule an das Haus für Kinder St. Sebastian in Dettelbach vergeben. In Zusammenarbeit mit der Auerbach Stiftung und dem Medienpädagogen Prof. Dr. Stefan Aufenanger von der Universität Mainz, werden seit dem Jahr 2020 vorbildliche Konzepte zum Einsatz digitaler Medien in Kitas gesucht. Die Verleihung fand auf dem Kita Onlinekongress 2023 statt.

Ausgezeichnet wurde die Einrichtung für ihr medienbasiertes Kooperationsprojekt mit dem externen Bildungspädagogen Prof. Valentin R. Troll von der Universität in Uppsala. Die Zusammenarbeit mit dem Vulkanologen startete im April 2019. Seine Online- "GEO-Schulen" für die Kindergartenkinder aus Dettelbach schaffen Raum für neue Bildungsprozesse, die Medienkompetenzen bei den Kindern aktiv fördern durch einen sinnvollen alltagsintegrierten Einsatz von modernen Medien. Tablets und Co sind Mittel zum Gestalten, Dokumentieren und Forschen.

Konkret setzen sich die Kinder mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinander unter der wissenschaftlichen Begleitung von Prof. Valentin R. Troll. Sie erstellen selbst Medienprodukte, wie etwa Videos oder Audiodateien, um ihre Erfahrungen medial festzuhalten. Darüber hinaus lernen die Kinder Geräte und Medien kennen, um ihre Umwelt zu erkunden, wie z. B. mit einem digitalen Mikroskop.

Im Haus für Kinder St. Sebastian ist die Medienpädagogik von Anfang an ein pädagogischer Schwerpunkt mit dem Ziel einer fundierten, verantwortungsvollen und entwicklungsfördernden Medienbildung. Damit ergänzen digitale Medien die unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen und das Spiel mit Gleichaltrigen und bereichern diese mit vielfältigen kreativen Möglichkeiten. Die Kinder nutzen sie ebenso aktiv wie Bücher oder Spielzeug, sie bleiben aktive Gestalter und werden darin bestärkt, neugierig zu sein und zu entdecken.

Der Bürgermeister der Stadt Dettelbach Matthias Bielek gratuliert dem 1. Vorsitzenden des Trägervereins Dominik Bergner, der Einrichtungsleitung Manuela Welter, dem gesamten Team, aber vor allem den Kindern zu dieser tollen Leistung.

Von: Manuela Welter (Leiterin, Haus für Kinder St. Sebastian, Dettelbach)