Der Superlativ eines Faschingsballes fand am Faschingssamstag in Marktsteft auf der 15. Stefter Faschingsnacht (SteFaNa) unter dem Motto Helden der Kindheit statt. Das Organisationsteam rund um die Hauptverantwortliche Melanie Schlichting hatte die Veranstaltung gut vorbereitet: Die Mehrzweckhalle war bunt dekoriert, die Getränke gekühlt und die professionelle Licht- und Tontechnik der Firma Elektro Kleinschroth war installiert, so dass man sich auf einen tollen Abend freuen durfte.

Durch das Programm führten die stets souveränen Moderatoren Isi und Kevin in Gestalt von Barbie und Ken. Los ging es um 19.11 Uhr mit der Garde aus Gaukönigshofen, gefolgt von den Showtanzgruppen aus Martinsheim und Winterhausen. Ein absolutes Highlight war die Affenbande vom Männerballett Winterhausen. Finaler Höhepunkt war das Heimspiel des TV Marktsteft Männerballetts, das vom Publikum frenetisch gefeiert wurde. Spätestens als bei der Hebefigur aus dem Film Dirty Dancing die Rollen vertauscht waren und die Dame "Baby" dann im Gegensatz zum Original kurzerhand einfach ihren "Johnny" in die Höhe wuchtete, gab es für das Publikum kein Halten mehr.

Um die grandiose Faschingsstimmung stets am Siedepunkt zu halten, feierte die Rödelseer Tanz- und Partyband Let’s Dance zwischen den Showeinlagen zusammen mit der Partymeute die besten Faschings- und Stimmungshits bis in die frühen Morgenstunden hinein ab. Ein Höhepunkt war dabei auch die große Faschingspolonaise bei der sich das Publikum in der ausverkauften Halle durch verschiedene Polonaise-Formationen als wahre Profis erwiesen.

Von: Michael Dotterweich (Bandmitglied, Let's Dance, Marktsteft)