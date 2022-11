Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten die Eltern in diesem Jahr wieder ihre Kinder an Buß- und Bettag, der in Bayern schulfrei ist, mitbringen. Die Gleichstellungstelle hatte sich wieder ein tolles Programm ausgedacht. Unterstützt von den Auszubildenden startete die Gruppe mit 40 Kindern vom Landratsamt zum Technischen Hilfswerk nach Kitzingen. Dort wurden die Kinder über die Aufgaben des THW informiert, konnten die Ausrüstung erkunden und kleine Spiele machen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Landratsamt stand am Nachmittag der Kinofilm "Rocca verändert die Welt" im Roxy-Kino auf dem Programm.

Von: Corinna Petzold-Mühl (Pressestelle, Landratsamt Kitzingen)