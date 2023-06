Nach der Corona-Zeit hat es endlich geklappt, das für die Kinder aus Fröhstockheim ein Ausflug organisiert werden konnten. Die Fröhstockheimer Vereine sammelten schon die letzten Jahre immer wieder Geld für die Kinder und Jugendlichen aus Fröhstockheim bei sämtlichen Veranstaltungen an. Mit einem Ausflug in den Freizeitpark Tripsdrill haben wir den Kindern einen schönen Tag ermöglicht. Bei herrlichem Wetter und guter Laune fuhren wir am frühen Morgen los. Unterwegs machte der Trupp noch eine Frühstückspause bevor es in den Freizeitpark Tripsdrill ging. Die Kinder verlebten einen ereignisreichen Tag und sind natürlich für eine Wiederholung eines solchen Ausflugs, den wir auch im nächsten Jahr wieder planen möchten.

Von: Simone Schöderlein (Fröhstockheimer Kirchweihgesellschaft)