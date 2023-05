Am 21. Mai fand der diesjährige Vereinsausflug statt – mit dem Reisebus nach Fladungen in das dortige Freilandmuseum. Angekommen war die geführte Besichtigung durch die Museumsanlage mit sprichwörtlichem Kaiserwetter das erste Highlight an diesem Tage. Diese Besichtigung führte so einige Sänger/innen in vergangene historische Zeiten und Erinnerungen aus Kindheit und Jugend. Gesungen wurde natürlich auch in der geweihten Museumskirche vor Ort. Danach war erstmal das leibliche Wohl angesagt und bis zur Fahrt mit dem Rhönzügle war Freizeit angesagt, die vielfach zu weiteren Exkursionen im weitflächigen Museumsgelände genutzt wurde. Gegen 15 Uhr stand die nächste Attraktion an, eine Fahrt mit dem "Rhönzügle", gezogen und geschoben von alten Diesel- und Dampflokomotiven durch Natur und Bach-Auen vom Bahnhof Fladungen nach Mellrichstadt – eine Fahrt durch die besinnliche Rhöner Landschaft mit der alten Museumsbahn weckte so manche Erinnerung der Ausflugsteilnehmer an längst vergangene Zeiten. Die Rückfahrt führte in Kleinlangheim dann noch zu einem Abschlussabend in Kleinlangheim in den "Gasthof und Bistro Goldenes Lamm", wo sie von Wirtin "Melissa" bereits mit Speis und Trank für weitere gemütliche Stunden erwartet wurden.

Von: Guntram Zielonka (1. Vorstand Gesangverein 1910 Kleinlangheim e.V.)