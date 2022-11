An zwei Schultagen trafen sich insgesamt 153 Schüler und Schülerinnen der Grundschule Schwarzacher Becken in der Turnhalle zu einem ganz besonderen Unterricht. Die Jungs und Mädchen besuchten einen Kurs, welcher mit Hilfe der Leitfäden des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) entwickelt wurde. Die angebotenen Kursinhalte werden in zwei unterschiedlichen Modulen vertieft.

Im Modul 1 stehen vor allem folgende Lernziele im Vordergrund: Erkennen und Einschätzen von Gefahren, Nachdenken über das eigene Verhalten, Erkennen von Notlagen, Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe, Erlangung von Handlungskompetenzen und erstes Kennenlernen des Hilfeleistungssystems in Deutschland.

Modul 2 ist ähnlich zu Modul 1, richtet sich jedoch an eine andere Zielgruppe. Junge Menschen im Alter zwischen zehn und 20 Jahren sollen erfahren, wie Notlagen vorgebeugt werden. Hier wird der Fokus auf folgende Lernziele gelegt: Erkennen, dass Katastrophen und darüberhinausgehende Notfallsituationen zwar außergewöhnlich sind, jedoch jederzeit eintreten könne; In der Lage sein, sich selbst und anderen Menschen auch über einen längeren Zeitraum Hilfe zu leisten; Erkennen von Maßnahmen zur persönlichen Notfallvorsorge; Kennen der Zuständigkeiten und Grenzen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben; bereit sein, professionelle Helfende wirkungsvoll zu unterstützen.

Somit geht der Kurs über Erste Hilfe hinaus und lehrt weitere wichtige Inhalte zum Thema Selbstschutz und Katstrophenvorsorge. Gerade im Hinblick auf die verschiedenen Krisenherde ist das Thema Selbstschutz bereits für Kinder sinnvoll.

Spielerisch werden die Kinder an das Helfen herangeführt und lernen einfache Erste Hilfe Maßnahmen. Ziel ist es, den Kindern die Scheu vor dem Helfen zu nehmen und zu zeigen, dass auch sie bereits Erste-Hilfe durchführen können. Zusammen hatten Lehrer, Ausbilder und Kinder einen spannenden und interessanten Tag in der Grundschule Schwarzacher Becken.

Von: Denise Schuster (Büro des Kreisgeschäftsführers, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Kitzingen)