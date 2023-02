Seinen 90. Geburtstag feierte Richard Ficker jüngst in Dettelbach. Auch Bürgermeister Matthias Bielek war zum Gratulieren vorbeigekommen.

Richard Ficker wurde am 9. Februar 1933 in Rothmühl im Sudetenland geboren, wo die Eltern eine Landwirtschaft betrieben. Gleich zu Beginn wurde der Vater in die Wehrmacht zur Flak eingezogen und war zuletzt als Fallschirmjäger eingesetzt. Er kam nicht aus dem Krieg zurück und ist in Luxemburg begraben.

Der Jubilar besuchte zunächst die örtliche Volksschule, musste dann aber wegen des Zusammenbruchs und der Vertreibung die Schule abbrechen. Über Lager bei Zwittau kam Richard Ficker mit seiner Familie schließlich über Würzburg und Kitzingen nach Dettelbach. In Schwarzenau konnte er schließlich die Volksschule abschließen.

Vier Kinder und zwei Enkel

1948 begann er in Dettelbach eine Lehre als Verputzer und arbeitete anschließend bis 1960 im Ausbildungsbetrieb. Um mehr zu verdienen, arbeitete er dann in einem örtlichen Kalksandsteinwerk und ging dann zum Unternehmen Fulgurit, wo er als Kran- und Staplerfahrer eingesetzt war, die Heizanlage wartete und sich bald als geeignet für alles erwies. Mit 60 Jahren beendete er sein Arbeitsleben.

1952 hatte er seine Ehefrau Maria Keilholz (Jahrgang 1935) aus Reupelsdorf kennengelernt, die er 1956 heiratete. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, zudem gibt es zwei Enkel. In der kargen Freizeit besuchte Richard Ficker regelmäßig Thermalbäder, wanderte und war im Urlaub mit dem Wohnmobil uben unterwegs, eine Beweglichkeit, die ihm heute fehlt. Namens der Stadt Dettelbach gratulierte Bürgermeister Matthias Bielek, die Geburtstagsfeier soll am Wochenende steigen.