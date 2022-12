Wie berichtet, ist dem Bäcker Wolfgang Reuchlein der Mietvertrag in den Räumlichkeiten im Albertshöfer Sandweg zum 31. Dezember gekündigt worden. Jetzt informierte Bürgermeister Horst Reuther über ein Telefonat, das er mit dem Vermieter geführt hatte. Demnach muss Reuchlein gehen, denn der Vermieter sieht "derzeit keine Einigungsmöglichkeit mit dem derzeitigen Mieter"

Der Vermieter will das Gebäude nicht verkaufen, sondern sanieren und erneut vermieten. Eine erneute Vermietung an Wolfgang Reuchlein könne nicht in Aussicht gestellt werden. "Der Vermietung der Räumlichkeiten an eine andere Bäckerei steht nach Ansicht des Eigentümers nichts entgegen", zitierte Horst Reuther aus dem Telefongespräch.