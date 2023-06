Der Kindergarten und die Kläranlage standen im Mittelpunkt der Sitzung des Abtswinder Gemeinderates. Bei der Kindertageseinrichtung beschloss das Gremium, die Beiträge für die Eltern insgesamt um 20 Prozent zu erhöhen. Bürgermeister Jürgen Schulz begründete das damit, dass die Betriebskosten in nahezu alle Bereichen, wie etwa die Gehälter der Beschäftigten oder die Preise für Energie, gestiegen seien.

Seit 2021 erfolgte keine Anpassung mehr, man liege im Vergleich zu anderen Kitas in der Umgebung immer noch recht günstig, sagte Schulz. So kostet im Kindergarten die kürzeste Buchungszeit jetzt wöchentlich statt 80 nun 96 Euro, bei der längsten sind 156 Euro fällig. Bei Krippenkindern fallen im günstigsten Fall 144 Euro (zuvor 120 Euro) an. Bei der längsten Zeit steigt der Preis von 195 Euro auf 234. Die Räte stimmten der Erhöhung einstimmig zu.

Zum Thema Abwasser und Kläranlage beschloss das Gremium, dass man nun in die Planungsphase gehe für die erforderliche Druckleitung nach Wiesentheid. "Das ist der nächste Schritt, nun können wir staatliche Fördergelder beantragen", sagte Schulz. Der Markt Abtswind hatte entschieden, anstatt einer Ertüchtigung der eigenen Anlage sich das Abwasser nach Wiesentheid zu leiten.

Probleme wegen hoher Phosphatwerte

Außerdem informierte Bürgermeister Schulz, dass in Kürze ein Treffen mit den Abtswinder Firmen stattfindet, bezüglich deren Abwasser. Dabei werde besprochen, ob die Unternehmen in Zukunft ihr Abwasser selbst vorreinigen oder ungereinigt einleiten und dann eine deutlich höhere Gebühr bezahlen. Der Grund ist, dass zwei Firmen in Spitzenzeiten hohe Phosphatwerte aufweisen, was zuletzt stets für Probleme sorgte.

Außerdem wurde in der Sitzung mitgeteilt, dass der mobile Bücherschrank nun im Bereich der Bushaltestelle in der Ortsmitte aufgestellt ist. Für diesen Zweck wurde eine alte Telefonzelle hergerichtet; das Gemeindeoberhaupt dankte den Sponsoren und Ratsmitglied Heiko Därr, der sich um den Schrank kümmert.

Die Abtswinder Vereine dürfen sich über eine finanzielle Unterstützung der Kommune durch die Jugendförderung freuen. Die insgesamt 5000 Euro teilen sich je nach jugendlichen Mitgliedern der TSV, die Evangelische Kirchengemeinde, die Jugendfeuerwehr und die Wasserwacht auf.