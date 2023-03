Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Fränkischen Volkstanzgruppe Kitzingen im Bürgerzentrum. Die rund 30 Stimmberechtigten wählten Wladimir Wollert erneut zum Vorsitzenden und Udo Scholz zu seinem Stellvertreter. Der allerdings kündigte an, bei den nächsten Wahlen in drei Jahren nicht mehr anzutreten.

Während Sigrid Reuß als Schatzmeisterin im Amt bestätigt wurde, ergab sich bei der Schriftführung eine Änderung, jetzt erledigt Jürgen Reuß Schriftverkehr und Protokolle. Tanzleiter bleibt Hermann Hein, die Country-Gruppe leitet Marion Mai, für Theater ist Maja Fischels zuständig. Ein Zeugwart fand sich ebenso wenig wie eine Leitung für Singen, beide Stellen will der Vorstand intern vergeben. Kassenprüfer wurden Reinhard Knieß und Marli Hofmann.

Neue Country-Gruppe wurde gegründet

Zunächst hatte Wollert aus der abgelaufenen Amtszeit berichtet, dass Proben und Auftritte bis April 2022 überwiegend ausgefallen seien. Erst dann durfte wieder geprobt und aufgetreten werden. So konnte sich die Volkstanzgruppe am Tag der Franken, dem Fest der Kulturen, der Feier 100 Jahre Siedlung, dem Kitzinger Weinherbst, am Kiliani-Festzug, an der Freiwilligenmesse und der Etwashäuser Kirchweih vorstellen.

Die intensivierte Nachwuchssuche habe zwar nicht gerade zu einer Nachwuchsflut geführt, unterstrich Wollert, es seien aber immerhin so viele dazugekommen, dass eine neue Country-Gruppe gegründet werden konnte. Zudem hat die Volkstanzgruppe damit begonnen, zahllose Bilder und Filmsequenzen ihrer Auftritte zu ordnen und zu archivieren. Wollert bat darum, dass sich Interessenten an Veranstaltungen nicht nur anmelden sondern dann auch teilnehmen. Auftritte seien die Visitenkarte der Volkstanzgruppe.

Vorbereitungen für das Jubiläum

Für 2024 und 2025 kündigte der Vorsitzende Vorbereitungen zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe an, zu dem Vorhaben "Programm 50" will er möglichst viele Mitglieder ins Boot holen, damit einzelne in der Organisation nicht überfordert werden. Gleichzeitig sollen aber auch weitere Mitglieder gewonnen werden. Für die nächste Jahresversammlung kündigte er eine Satzungsänderung, die in der Mitgliederversammlung 2024 vorberaten werden soll.

Ehrenvorsitzender Reinhard Knieß begrüßte die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, Franz Hildebrand wies darauf hin, dass die Volkstanzgruppe früher als Theatergruppe Darsteller für die Häckerbühne gestellt habe. Tanzleiter Hein kündigte als nächste Veranstaltung die Eröffnung der Tourismussaison am 16. April am Stadtbalkon an, zudem will die Volkstanzgruppe wieder zum Tag der Franken auftreten.