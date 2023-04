Ein 42-Jähriger fuhr am Sonntag um 13.40 Uhr mit seinem VW im Wiesentheider Ortsteil Feuerbach in eine Engstelle auf der Kleinlangheimer Straße ein. Ein entgegenkommender unbekannter Lenker eines silberfarbenen Audi missachtete laut Polizeibericht den Vorrang des VW-Fahrers der deshalb abbremsen musste. Ein dem VW folgender 58-Jähriger Mitsubishi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Audi-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu kümmern. Ein Motorradfahrer, der dem Audi folgte, konnte jedoch das Kennzeichen ablesen und an den Geschädigten übermitteln. Gegen den Audi-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet den Motorradfahrer, sich unter Tel.: (09321) 1410 zu melden.