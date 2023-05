Am Muttertags-Spätnachmittag erlebten die Gläubigen in der Stadtschwarzacher Pfarrkirche "Heilig Kreuz" Aufbruchstimmung mit der Gottesmutter.

Diakon Lorenz Kleinschnitz bezeichnete Maria als den "Frühling der Kirche" und wie im Mai die Natur ausbricht, so bewirkte Maria immer wieder durch ihre Hinweise ein Zurück zum Leben. Zu Beginn der Maiandacht erklang "Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus". Ein kleiner Maibaum schmückte die Schwarzacher Wallfahrts-Madonna. "Mein Herz ist wie ne Lerche und stimmet ein mit Schall" so im Eingangslied, und zusammen mit dem Bläserecho füllte der Gesang der Gläubigen die "Stunde mit Maria" den Kirchenraum mit frohem Schall. "Behüte auch, Maria du, den Weg der Kirche heute, denn viele Menschen suchen Ruh und neue Lebensfreude".

Maria, die Seelsorgerin bei der Hochzeit zu Kana, die spürte, was von Nöten war, so der Diakon. Maria, die Mutter die nicht nur die Gesichter ihrer Anvertrauten kennt, mehr noch das, was jeden einzelnen bewegt. Es ist der Rat Mariens, der jeden ermuntert, immer wieder selbst aktiv zu werden, und auf Jesus zu hören. "Tut, was er euch sagt" ein Anstoß, den eigenen Lebenskrug neu zu füllen.

"Es ist Mai, wir kommen zu Dir wie einst in unserer Kindheit, als wir Frühlingsblumen pflückten, um damit dein Bild zu schmücken, wie damals in unserer Jugend, als wir spürten, dass deine Hand uns sicher führen kann". Gebet, Texte gesprochen von Rosalinde Czeschka, Claudia Schösser, Hedwig Brendler und Klara Then und ein bunter Strauß an wunderschönen Marienliedern wie "Maria, du Mutter und Königin hier steh'n vor deinem Bild", dem "Ave Maria-Kanon", "es blüht der Blume eine".

Viel Applaus gab es für das Bläserecho um Hubert Blass, für die beeindruckende Leistung und Diakon Kleinschnitz bedankte sich bei allen, die mitgewirkt haben, besonders bei Hella und Günther Schösser für den kleinen Maibaum und die Organisation der anschließenden Begegnung auf dem Kirchplatz. Inständiges Beten, frohes Singen und eine wunderbare Gemeinschaft. So war der Aufbruch der Heilig Kreuz-Pfarrei erlebbar.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)