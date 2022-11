Stellt man sich die verschiedenen Schularten als Torte vor, gehört fast die Hälfte des Kuchens den Gymnasien. Fast 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kitzingen gehen auf das Kitzinger Armin-Knab-Gymnasium, das Egbert Gymnasium in Münsterschwarzach, das Marktbreiter Gymnasium oder das Gaibacher Gymnasium. Mit einigem Abstand und weit unter einem Drittel des Schul-Kuchens folgen die Realschulen (29,2) sowie die Mittelschulen (18,8). Die Wirtschaftsschule bringt es auf 4,8 Prozent, die Förderschulen verzeichnen 2,6 Prozent.

Insgesamt, so die Information im Bildungsausschuss des Kreistags, gibt es 5722 Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen im Kreis. Im Gymnasium Marktbreit verteilen sich 626 Schüler auf 19 Klassen, am AKG 933 auf 28, am Egbert-Gymnasium 678 auf 23, im Wiesentheider Steigerwald-Landschulheim 502 (19) und in Gaibach 389 auf elf.

Die weiteren Schülerzahlen im Überblick: Realschule Dettelbach 438 (18), Realschule Kitzingen 668 (26), Fachoberschule Kitzingen 292 (13), Berufsoberschule 14 (eine), Realschule Gaibach 386 (16), Realschule Marktbreit 233 (zwölf), Bildungswerk Marktbreit 66 (sechs) sowie die Mädchenrealschule Volkach 271 (zwölf).

Bei der Vorlage der Zahlen im Sozialausschuss des Landkreises wurden auch Probleme angesprochen, die zunehmend an den Schulen bei der offenen Ganztagesbetreuung auftreten. Zwar kann sich das Angebot generell sehen lassen. Aber auch dort gilt, wie inzwischen vielerorts auch: Es mangelt hinten und vorne an Personal. "An fast allen Schulen sind Stellen vakant und nicht besetzt", hieß es dazu in dem entsprechenden Vortrag.

Nur drei statt sechs Betreuer

Aus der Praxis konnte das Freie-Wähler-Kreisrat Stefan Wolbert nur bestätigen. Der Leiter der Dettelbacher Realschule betonte, dass mitunter statt sechs Kräften nur drei anwesend seien. Dabei stelle sich auch zunehmend die Frage, wie qualifiziert die Mitarbeiter überhaupt seien. "Das Personal verfranst", versuchte es Wolbert noch einigermaßen höflich auszudrücken.

Einfluss nehmen könnten die Schulen hier jedenfalls kaum – systembedingt. Denn die Betreuung werde meist über einen Träger wie Diakonisches Werk oder Kolping abgewickelt. Der bekomme pro Ganztagesgruppe knapp 30.500 Euro vom Freistaat sowie aus der Landkreiskasse noch einmal gut 6600 Euro.

Das Geld geht direkt an den Träger; es könne also nicht einmal etwas abgezogen werden, wenn einfach zu wenig Betreuer geschickt werden, monierte Wolbert und stelle die Frage in den Raum: "Wo ist das Geld?" Leistungen würden einfach nicht erbracht. Die Schulen hätten nur "bedingt Einwirkungsmöglichkeiten" und müsse eher macht- und tatenlos zuschauen.

AKG geht eigenen Weg

Lediglich das Armin-Knab-Gymnasium sei hier einen anderen Weg gegangen und habe die Betreuung in die eigene Hand genommen. Was sich zwar lohne, so die ehemalige Direktorin und SPD-Kreisrätin Margit Hofmann, schränkte aber auch gleich ein: Die Schule müsste eine gewisse Größe haben, um diesen Eigenaufwand betreiben zu können.

Eine Lösung könnte sein, dass sich mehrere Schulen bei der Ganztagesbetreuung zusammenschließen, um so in Eigenregie agieren zu können und die Personalauswahl in die eigenen Hände zu bekommen.