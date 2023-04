Königin Esther, die einst das jüdische Volk rettete, steht dieses Jahr im Mittelpunkt der Kindermusikfreizeit der Evangelischen Jugend Markt Einersheim/Castell (EJ MeiCa). 24 Kinder und Jugendliche lernen seit Beginn der Ferien voll Begeisterung Lieder, Texte und Schauspiel, wie das Dekanat mitteilt. Zum ersten Mal steht eine weibliche Figur aus der Bibel im Mittelpunkt der Freizeit. Esther wuchs als jüdisches Waisenkind auf und schaffte es dennoch, Königin von Persien zu werden. Wer wissen will, wie es dazu kam und wie unsere kleinen und großen Schauspieler:innen Esthers Geschichte auf die Bühne bringen, ist eingeladen zur Aufführung am Gründonnerstag, 6. April, um 16 Uhr im CVJM-Haus in Haag. Der Eintritt ist frei.