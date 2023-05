Am frühen Mittwochmorgen fuhr ein 21-Jähriger mit einem VW auf der Birklinger Straße am Ortsausgang von Castell in Richtung Birklingen. Wie die Polizei Kitzingen berichtet, prallte der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Bei dem Aufprall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Um die beschädigten Autos kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Feuerwehren Castell und Wiesenbronn unterstützten bei der Unfallaufnahme mit 28 Helfern. Es entstand ein Sachschaden von circa 23.000 Euro.