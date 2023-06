Unter dem Motto "Schätze des Himmels" lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hohenfeld am Sonntag, 18. Juni, zum Bergkirchenfest ein. Start ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel, musikalisch umrahmt von den Posaunenchören Friedenskirche und Sickershausen, heißt es in der Einladung von Pfarrerin Esther Zeiher, der auch die folgenden Informationen entnommen sind. Im Anschluss zeigt Silberschmiedin Josefine Lützel ihr Handwerk in der Bergkirche. Das Motto "Schätze im Himmel" steht über dem langen Weg zu neuen Abendmahlskelchen, die im letzten Jahr gestohlen wurden. Am Mittag wird ein Buffet geboten und Kinder können mit Bianca Tröge kleine Schatztruhen und Schatzsäckchen kreativ gestalten. Eine Schatzsuche um die Bergkirche mit Religionspädagoge Philipp Fiedler bringt noch einmal alle in Bewegung.