Die nächste Sitzung des Dettelbacher Stadtrats findet am Montag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Historischen Rathauses statt. Nachdem Roland Hardörfer im Januar sein Amt als Stadtrat aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte, wird nun sein Nachfolger vereidigt. Listennachfolger bei den Freien Wählern ist Ralph Peckmann. Seine Bereitschaft, in den Stadtrat nachzurücken, hat er bereits schriftlich erklärt.

Zudem geht es in der Sitzung einmal mehr um die Parkplatzprobleme in der Dettelbacher Altstadt. Dazu liegen mehrere Anträge der CSU-Stadtratsfraktion vor. Ein Ende Dezember erworbenes Grundstück zur Erweiterung des Parkplatzes an den Spitalgärten soll umgehend zu einem Parkplatz umgewandelt werden. Außerdem wird gewünscht, die Parkplätze am ehemaligen BayWa-Gelände zu erweitern. Die Lagerfläche zwischen dem alten Bahnhofsgebäude und der Lagerhalle soll komplett zum Parken frei geben.