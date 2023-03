Eigentlich, so Weinfachberater Hermann Mengler am Donnerstagabend in der Mainstockheimer Gemeinderatssitzung, dauere sein Vortrag zwei Stunden. Das Wesentliche für die Räte konnte er allerdings in knappen zehn Minuten zusammen fassen.

Um was es geht: Das neue Weingesetz auf EU-Ebene verabschiedet sich von den bisherigen Qualitätsbezeichnungen. Wer künftig hochwertige und auch teuere Weine produzieren möchte, der muss das in einer "Lage" tun. Derzeit werden die gesamten Mainstockheimer Weine als "Hofstück" vermarktet, künftig könnten die alten Flur- und Gewannenamen wieder Gewicht bekommen. Prinzipiell sei dies ein Zurück vor die Zeit von 1971, als das noch geltende Weingesetz in Kraft trat.

Flanner, Geresen, Hänner und noch einige mehr wären als Lagenbezeichnungen möglich, sie sind in alten Flurkarten Mainstockheims zu finden. Das würde dann eine besondere Weinqualität bescheinigen, die noch mit "Erstes" oder "Großes Gewächs" steigerbar sei, so Mengler.

Jetzt ist es erst einmal am Weinbauverein, die Gewannen und die Größe der Stücke in den Gewannen festzulegen. Ideal wäre es dabei, nur die besten Flurstücke zu Gewannen zu machen. Wenn diese Arbeit gemacht ist, dann sollte die Stunde der Gemeinde Mainstockheim schlagen. Denn für die ausgewählten Gewannenamen mit Größe und Flurstücken sollte die Gemeinde dann die Anträge ans Katasteramt stellen.

"Wir wollen auf den Zug der Qualitäten aufspringen", sagte Mengler im Namen des Weinbauverbands, war sich aber auch klar: "Es wird nicht einfach." Die Gemeinde wartet nun auf die Ergebnisse der Beratungen im Weinbauverein.

Geplante Erweiterung für Mittagsbetreuung reicht nicht mehr aus

Einige Zeit war Pause bezüglich der Erweiterung des Mainstockheimer Schulhauses für die Mittagsbetreuung. Jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit. Die bislang geplante Erweiterung reicht nicht mehr aus, es soll ein weiteres Stockwerk dazu kommen, so die Regierung von Unterfranken. Damit wird auch klar, dass die bislang kalkulierten Kosten in Höhe von gut einer Million Euro auch nicht mehr ausreichen. Einstimmig beschlossen die Räte, sowohl die Planung, als auch die Kostenschätzung aktualisieren zu lassen.

Eine Anfrage der ehemaligen Bürgerinitiative gegen das Baugebiet Wunn 2 wurde nun von Bürgermister Karl-Dieter Fuchs beantwortet: Die Kosten für Planung und Bau liegen bei rund 3,3 Millionen Euro, die Einnahmen durch die Grundstücksverkäufe bei rund 2,8 Millionen Euro. Allerdings ist hier nur ein Teil der Kanal- und Wasserleitungsausbaukosten enthalten, der Rest wird noch erhoben. Fuchs' Kommentar: "Ich bin so kühn und sage, das Ganze wird eine schwarze Null."

Bei zwei Gegenstimmen beschlossen die Räte einen Defibrillator zu kaufen und ihn an der Turnhalle am Sportplatz aufzuhängen.