"Beziehungsweise" lautet das diesjährige Motto des ökumenischen Jugendkreuzweges am Freitag, 31. März, in Dettelbach. Vorbereitet und gestaltet wird er vom evangelischen Dekanat Kitzingen, dem Pastoralen Raum Kitzingen sowie den Jugendverbänden EJ und KJA mit den Konfi-Präparanden und Firmbewerbern, wie es in der Ankündigung heißt.

In sieben Stationen wird auf den Kreuzweg Jesu geschaut und überlegt, in welchen Beziehungen Menschen zu sich selbst, zu anderen und auch zu Gott stehen. Denn keine Beziehung gleicht der anderen. Es gibt verschiedene Beziehungs-Weisen.

Beginn ist um 18 Uhr in der evangelisch-lutherischen Dreieinigkeitskirche in Dettelbach. Der Abschluss findet in der Wallfahrtskirche Maria im Sand statt. Anschließend Beisammensein bei Brotzeit und Getränken. Einladung zum Jugendkreuzweg ergeht besonders an Jugendliche ab zwölf Jahren.