Ende Oktober unternahm der Oberstufenkurs Geologie des FLSH Schloss Gaibach unter Leitung von Thomas Morche eine dreitägige Exkursion in die Eifel, deren abwechslungsreiche Landschaft mit Vulkankratern, mächtigen Basalt-Ablagerungen und Maaren eindrücklich von den geologischen Ereignissen erzählt.

Nach der Anfahrt stand zunächst eine von den Schülern geplante Stadtführung in Koblenz an. Den Höhepunkt bildete das Deutsche Eck an der Mündung der Mosel in den Rhein mit dem monumentalen Reiterstandbild Wilhelms I. Der Besuch der dreißig Kilometer entfernten Benediktinerabtei Maria Laach war der zweite Programmpunkt des ersten Tages. Die hochmittelalterliche Klosteranlage liegt an der Südwestseite des Laacher Sees, das geologisch bedeutendste Zentrum der vulkanischen Osteifel. Der Ausbruch des Laacher See-Vulkans sorgte vor nur 13.000 Jahren für ein wahres Inferno und war mit Abstand der gewaltigste, der sich in der letzten eine Million Jahre in Mitteleuropa ereignete.

Der Vormittag des zweiten Exkursionstages war dem Geysir in Andernach gewidmet. Nach einem Workshop zur Funktionsweise des weltweit größten Kaltwasser-Geysirs und dem Rundgang durch das Geysir Museum Andernach, fuhren die zehn Schüler und zwei Lehrkräfte mit einem Schiff auf dem Rhein zur Halbinsel Namedyer Werth, um dort das etwa 15 Minuten dauernde Naturschauspiel zu sehen, bei dem alle zwei Stunden mit ungeheuren Druck eine Wasserfontäne 60 Meter in den Himmel schießt.

Bei der acht Kilometer langen Wanderung auf dem Vulkanpfad Ettringen konnte der Kurs am Nachmittag nicht nur den Ausblick auf die Vulkane der Osteifel genießen, sondern auch eine Grubenlandschaft mit vielen Zeugnissen wie Steinbrüche und Kräne aus den Zeiten des Basaltabbaus entdecken.

Am letzten Tag stand die Kulturgeschichte der Eifel im Vordergrund. Sowohl bei der Stadtführung durch die Stadt Mayen wie auch bei der abschließenden Führung durch das Mayener Eifel-Museum wurde deutlich, wie stark die Region bis heute in vielfältiger Weise von der Geologie beeinflusst wird.

Von: Dorothea Karl (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)