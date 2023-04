Sie nennen sich in Dettelbach "Die Zeitverschenker" und bieten ihre Hilfe ehrenamtlich an, für die keine offiziellen Stellen zuständig sind. Ob Einkäufe, Botengänge, Kinderbetreuung, Arztbesuche oder sonstige Unterstützung gebraucht wird – die Nachbarschaftshilfe in Dettelbach hat sich vorgenommen, ihren Mitmenschen zu helfen. Im Landkreis Kitzingen gibt es inzwischen zwölf organisierte Nachbarschaftshilfen.

Erfahrungsaustausch mit benachbarten Gruppen gehört daher gerne zum Programm.

So luden Ende März Iris Wienhold und Carmen Langer, als Führungsriege der Dettelbacher Nachbarschaftshilfe, zu einem Treffen mit den Schwarzachern und Volkacher ein. Erste Kontakte konnten im KUK geknüpft werden, wo die Gruppe bei einem Glas Secco von Iris Wienhold begrüßt wurde.

Bevor im "Häusle am Rebenhügel" die regen Gesprächsrunden weitergeführt wurden, führte Gästeführerin Anita Neubert die Gruppe ehrenamtlich zu einer faszinierenden "Geschichtsstunde" entlang der Dettelbacher Stadtmauer, was für viele überraschende Ecken und Geschichten hervorbrachte. Selbst einzelnen Anwohner der schönen Altstadt war die hohe Anzahl von 33 erhaltenen Türmen nicht bewusst. Alle genossen den interessanten Spaziergang, der neugierig auf mehr machte.

Von: Maria Wehner (Mitarbeiterin im Ehrenamt " Dettelbacher Zeitverschenker" )