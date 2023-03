"Auf den Punkt gebracht" lautet das Thema der Impulstage, zu denen die Evangelische Kirchengemeinde Albertshofen vom 19. bis 23. März einlädt. Start ist am Sonntag, 19. März, um 9.30 Uhr in der Kirche mit einem Gottesdienst zum Thema "Anfangspunkt Leben".

Am Montag lautet das Thema "Treffpunkt Liebe", am Dienstag "Kontrapunkt Leid", am Mittwoch "Schlusspunkt Tod" und am Donnerstag "Startpunkt Gemeinde". Die Impulstage beginnen jeweils um 19.30 Uhr und finden von Montag bis Donnerstag im Gemeindehaus statt.

Übertragung auch per Livestream unter http://www.albertshofen-evangelisch.de/impulstage-2023